موسى عن إزالة تعديات منزل مسئول سابق: «لا أحد فوق القانون» (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة البحر الأحمر نفذت الموجة رقم 16 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.وعرض موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، فيديو لقيام الحملة بإزالة تعديات بمنزل مسئول كبير سابق بالبحر الأحمر.وعقب موسى، وهو مبديا سعادة شديدة: «البلدوزر تعامل بمنتهى القسوة والعنف مع سور الجنينة المخالف لبيت المسئول السابق، وأهالي البحر الأحمر كانوا بيتفرجوا النهاردة والبلدوزر يزيل سور الجنينة».ووجه موسى، التحية إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قائلا: «لا تصالح في التعدي على أملاك الدولة، لا أحد فوق القانون».كما وجه موسى، الشكر إلى محافظ البحيرة بعد إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا، قائلا: «محدش هيساعدك على الغلط».