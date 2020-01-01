موريتانيا تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف، قوله: إنه وبعد إجراء 850 فحصا تم تسجيل 63 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 5087 إصابة مؤكدة.وأضاف المسئول الطبي، أنه تم تسجيل تعافي 50 مصابا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1994 شخصا.ويتابع 3054 مصابا علاجهم في المشافي، ووصل إجمالي الوفيات إلى 137 شخصا.