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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: 173 وفاة و3426 إصابة فى صفوف الجالية حول العالم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:53 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، في صفوف جاليات الفلسطينيين حول العالم إلى 173 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في السعودية والبرازيل.

وأعلنت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، والسلفادور، وجواتيمالا، والبرازيل، ما يرفع عدد الإصابات حتى الآن إلى 3426 حالة، فيما سجلت 1457 حالة تعافٍ.

وأكد فريق العمل المختص في الوزارة، أن الدفعة الأولى من العالقين في الضفة الغربية المحتلة، والراغبين بالالتحاق بأعمالهم وأسرهم في الخارج سيغادرون الى إسطنبول غدا الخميس.

بدورها، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطن (61 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات الى 47 حالة، مضيفة أنه لم تسجل إصابات جديدة ليستقر عدد الإصابات على 99 إصابة.

وتتابع السفارة والقنصلية مع الجهات السعودية المختصة، إجراءات الدفن، وتقف عند احتياجات أسرة وذوي الفقيد والحالات المصابة وفقا لإمكانياتها.

من جانبها، أكدت سفارة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما سجلت إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 48.

في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية هناك، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولايتي فلوريدا وميشيجان، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1887 إصابة، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 64 شخصا.

من ناحيتها، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور، أنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية، وهي أول إصابات بالفيروس بينهم.

كما أفادت بتسجيل 12 إصابة في صفوف الجالية في جواتيمالا ليرتفع عدد الإصابات إلى 21، مؤكدة أن الوضع الصحي لهم جيد وتحت الرقابة الطبية، وأنها على تواصل معهم للاطمئنان على صحتهم.

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