اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

كرّمت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة الثقافة، بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رحاب عبدالخالق، مدير العلاقات العامة والإعلام بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، بمقر القطاع بدار الأوبرا المصرية.حيث وقع الاختيار عليها بمنحها لقب "الأم المثالية" ضمن كوكبة من الأمهات المثاليات بمختلف قطاعات الوزارة، وأهدى لها حسن نور، أمين صندوق الزمالة باللجنة النقابية، ورضا حسنى أمين عام اللجنة النقابية، نيابة عن عمرو سليمان العضو النقابى بالقطاع، درع النقابة وجائزة مالية، تقديرا لجهودها وعطائها على المستويين الاجتماعى والمهنى.جاء ذلك بحضور عيد عبدالسلام، مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والشاعر عماد عبدالمحسن، مدير عام النشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وعدد من الزملاء بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع، الذين قدموا لها باقة من الزهور، تعبيرا عن سعادتهم بتكريم وتقدير النقابة لشخصية استطاعت بنجاح أن تبث روح الأسرة والفريق بالإدارة لإنجاز العمل بصورة مشرفة.كان من المقرر أن تقيم النقابة حفلها السنوى فى شهر مارس الماضى، كما هو متبع فى كل عام، للاحتفال بمن وقع عليهم الاختيار ومنحهن لقب "الأم المثالية"، لكن نظرًا لأحداث فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، قررت النقابة الاحتفال بهن وتسليمهن دروع النقابة بمقر عملهن.