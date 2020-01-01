تامر أمين يطالب بحماية حيوانات الشارع: تعذيبهم مؤشر خطير

عرض الإعلامي تامر أمين، عددا من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نشرها أصحابها للمفاخرة بتعذيبهم للقطط.في أحد الفيديوهات، قام مجموعة من الصبية بربط فار في ذيل القطة، وجعلوها تعاني من مطاردته ومحاولة التخلص منه، وفي فيديو آخر قام صبي باستخدام قطة لتخويف أصحابه برميها عليهم.وقال أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذه الفيديوهات اللي قدرت أذيعها، هناك فيديوهات كثيرة لا مشاعري ولا مشاعركم تتحمل إني أذيعها".وأضاف أمين:"ما يرتكبه هؤلاء تجاه الحيوان شيء في منتهى القسوة، فمن يفعل ذلك في حيوان منزوع الرحمة، وتخاف على الإنسان منه، اللي معندوش رحمة تجاه الحيوان يبقى جواه سواد، أرجوكم ربوا في أولادكم الرحمة، ولازم يبقى فيه مشاعر الرفق بالحيوان، مش قادر تأكّل القطة ولا الكلب وتربيها، متقهرهاش".وأردف: "أتأذى لما عربجي يضرب الحصان بالكرباج، ده أكل عيشك هتعمل إيه لما يموت".