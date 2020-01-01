رامي رضوان: عدم تقديم الضحية شكوى ضد المتحرش سبب في انتشار الظاهرة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن موافقة الحكومة على تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش، خطوة هامة للغاية، موضحًا أن ذلك غرضه تشجيع المجني عليهن للإبلاغ عن المتحرشين والمعتدين عليهن جنسيًا، مما يجعله خطوة هامة لأخذ القضاء مجراه في محاسبة المعتدين.وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الفتيات أحيانا تكون لها يد فيما يحدث، حيث إن عدم تقديم الضحية شكوى ضد المتحرش سبب في انتشار الظاهرة.