مؤسسة خيرية تهدى عمرة لـ«أقدم شيّال فى مصر»

عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي، على شاشة "ON"، تقريرًا عن "عم عاطف.. أقدم شيّال في مصر".وأشارت بسمة وهبة، إلى أن مجلس الوزراء تواصل مع عم عاطف، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني بمعرفة المستشار الطبي لرئيس الوزراء وخلال يومين سيتم إجراء عملية جراحية في عينه.كما أهدت إحدى المؤسسات الخيرية عمرة لعم عاطف وقدمت له مبلغ 10 آلاف جنيه.بدوره قال عم عاطف: "شغال وأنا عمري 6 سنوات، والموسكي وحارة اليهود تشهد لي بذلك.. ولم أمد يدي لحد، أو على حاجة حد".