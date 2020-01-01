الطب الوقائي يكشف علامات الإصابة بـ«الطاعون الدبلي»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مرض الطاعون الدبلي تنقله بعض الحيوانات، وعلى رأسها القوارض والسناجب، وينتشر في المناطق الريفية شديدة الازدحام ولديها صرف صحي سيئ، موضحًا أن الطاعون الدبلي عبارة عن بكتيريا لها علاج، على عكس الفيروسات.وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الطاعون بالثلاث صور له لم ينته من العالم بعد، وكل عام تسجل الصحة العالمية حوالي 5 آلاف إصابة حول العالم، لكن نسبة الوفاة منه قليلة جدًا، مؤكدًا على عدم وجود قلق من الطاعون الدبلي الموجود في الصين، ذلك لأن له علاج فعال ويمكن علاجه عن طريق المضادات الحيوية.وأفاد بأن العلامة المميزة لمرض الطاعون مختلفة عن كورونا، هو التهاب وتورم في الغدد الليمفاوية، مشيرًا إلى أن من وجد هذا العرض يكون قد تمت إصابته بالطاعون الدبلي.