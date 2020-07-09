سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-7-2020 فى البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي



محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، تراجعًا في البنك المصري الخليجي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، مقابل استقراره أمام الجنيه في بنك بلوم وبنك التعمير والإسكان.



سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 9-7-2020

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشر اء 49.50 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.21، وسجل البنك الأهلي المصري للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.22، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.22، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 52.29.



كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في المصرف المتحد للشراء 48.36 جنيه وللبيع 52.22، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.25 جنيه وللبيع 51.87، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 52.32، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي بنك الاستثمار العربي سجل الدينار الكويتي للشراء 49.65 جنيه وللبيع 53.29، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.30.



وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.26، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 52.29، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 50.75 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.29،.





وفي المقابل استقر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27.