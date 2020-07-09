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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-7-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:04 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 9-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أعلنت منظمة أوبك العالمية المصدرة للبترول، أن سعر السلة خاماتها تراجع 42 سنتا ليصل إلى 43.15 دولار للبرميل، ووصل المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 52.43 دولار للبرميل، وبدأ منتجو النفط من "أوبك" وخارجها بتمديد اتفاق خفض مستويات الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال يوليو الجاري.

أسعار الدينار الكويتي 

محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، تراجعًا في البنك المصري الخليجي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، مقابل استقراره أمام الجنيه في بنك بلوم وبنك التعمير والإسكان.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 9-7-2020


انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشر اء 49.50 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.21، وسجل البنك الأهلي المصري للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.22، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.22، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 52.29.

كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في المصرف المتحد للشراء 48.36 جنيه وللبيع 52.22، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.25 جنيه وللبيع 51.87، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 52.32، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي بنك الاستثمار العربي سجل الدينار الكويتي للشراء 49.65 جنيه وللبيع 53.29، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.30.

وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.26، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 52.29، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 50.75 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.29،. 

وفي المقابل استقر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27.

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