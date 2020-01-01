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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: كلمة مصر أمام مجلس الأمن قوية وشاملة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:36 م
جمال بيومي
جمال بيومي
أحلام عبدالرحمن
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أشاد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بكلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع الليبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن كلمة وزير الخارجية قوية وشاملة ومكتوبة بمنتهى الدقة والصراحة.

وأضاف أن تركيا ترتكب جرائم عديدة، وهناك انتهاك واضح لكل القوانين الدولية من قبل أنقرة.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد في مجلس الأمن، أن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح، موضحا أن الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا وتطلعات الهيمنة الإقليمية، أدت إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.

وأكد شكري، في كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الأربعاء، أن مصر كانت ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا، مشيرا إلى انخراطها في العملية السياسية من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.

وأشا إلى أن ليبيا انغمست منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في ليبيا، وما زالت على الرغم من جهودنا، تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، التي تعاني بالفعل من أعباء ثقيلة ناتجة عن التحديات التي لا حصر لها.

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