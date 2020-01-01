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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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صلاح يسجل ويصنع في دقيقتين أمام برايتون ويشعل "صراع الهداف"
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:33 م
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نجح محمد صلاح في تسجيل هدف في شباك برايتون ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ34 من عمر البريميرليج، في الدقيقة الـ6 في المباراة التي تقام على ملعب برايتون.
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