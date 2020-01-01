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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصناعات المعدنية» تطالب بضم العلاوات للأجر الأساسي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:32 م
العلاوات
العلاوات
دعاء جابر
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اعترض عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، بعد قرار صرف العلاوة الذي أعلنته الشركة القابضة في منشور لها.

ووفقا للمنشور الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن الشركة القابضة قررت منح العاملين بها والشركات التابعة لها العلاوة الدورية السنوية المقررة بنسبة 7% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الماضي، كما سيتم منحهم منحة شهرية مبلغ مقطوع بنسبة 5% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الماضي، ولا تضم للأجر الأساسي للعامل، وهو ما اعترض عليه العمال، مطالبين بضرورة ضم إجمالي العلاوة 12% للأجر الأساسي.

وناشد العمال، مسئولي الدولة بالتدخل لحل أزمتهم، ومساواتهم مع زملائهم في الشركات القابضة الأخرى، حيث إن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت قرارا بمنح العاملين بها وشركاتها التابعة علاوة دورية عن العام المالي 2020- 2021 بنسبة 12% من الأجر الأساسي للعاملين في 3062020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 172020.
«الصناعات المعدنية» تطالب بضم العلاوات للأجر الأساسي
«الصناعات المعدنية» تطالب بضم العلاوات للأجر الأساسي

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