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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السلع التموينية تعلن طرح مناقصة عالمية لاستيراد القمح

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:26 م
استيراد القمح
استيراد القمح
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية، غدا الخميس، لاستيراد قمح في الفترة من 8 إلى 18 أغسطس، بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ترغب في استيراد عدد من أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة (القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالى قياسي ناعم، قمح ألمانى قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع، طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.

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