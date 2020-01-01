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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:24 م
أحمد محروس
أحمد محروس
محمد مهدي
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي الوادي الجديد لمجلس الشيوخ، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بالتنسيق مع المجلس الطبي "القومسيون".

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس، تخصيص مستشفى الخارجة العام، ومستشفى الداخلة العام، للكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ ويجري ذلك كله من 9 صباحا حتى 7 مساءً من كل يوم، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قررتها وزارة الصحة 2850 جنيهًا، على أن يكون سداد الرسوم المقررة بمديرية الصحة بالوادي الجديد.

وأضاف محروس، أنه جارٍ تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي تعتبر شرطا أساسيا وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية الترشح لذلك الاستحقاق الديمقراطي، وأنه يتم باستمرار الاجتماع بكافة الأطراف المعنية لمناقشة ألية العمل، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاع اللواء الزملوط "بشكل لحظي" بكل المستجدات في هذا الشأن بجانب مستجدات الملف الصحي في كافة المناحي.

ووجه محافظ الوادي الجديد بالعمل على توفير التيسيرات اللازمة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك حسب ما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 35 لسنة 2020 الخاص بهذا الشأن، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة.

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