بكري يطالب بابتكار دعايا لانتخابات الشيوخ تتماشى مع كورونا

قال الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التصريحات التي يطلقها رؤساء الأحزاب واعتمادها على حزب مستقبل وطن خطوة جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن استجاب لمطالب الأحزاب وأصبح 50% فردي و50% قائمة، وذلك بموافقة من رئيس الجمهورية ودعم منه، حيث إن وجود توافق ومرونة من هذا الشكل في الحزب شيء إيجابي.وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك هدوء في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا العام، بعد استقرار الأوضاع السياسية في مصر، مطالبًا بضرورة ابتكار دعايا جديدة في ظل الظروف الحالية التي تعاصرها البلاد، من وجود فيروس كورونا وظروف التباعد الاجتماعي.