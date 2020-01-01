8 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب: عيار 24 بـ913.10 جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها خلال تعاملات، الأربعاء، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومة بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعاره بالسوق العالمية التي بلغت أعلى مستوياتها في 9 أعوام، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تجدد المخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا في ضوء تزايد أعداد الإصابات الجديدة.وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات الأربعاء، إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال التعاملات لتزيد بنحو 8 جنيهات، مقارنة بالأمس، ليسجل عيار 24 نحو 913.10 جنيه، وسجل عيار 21 نحو 804 جنيهات، وعيار 18 نحو 684.85 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 6432 جنيها، بارتفاع بلغ 64 جنيها، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1812 دولارا.