مصر السلام تدشن «المرصد الدائم لمتابعة الانتخابات المحلية والدولية»

أعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن تدشين "المرصد الدائم لمتابعة الانتخابات المحلية والدولية"، وذلك بعد تجديد المؤسسة تصريحات المتابعة الممنوحة من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعي المؤسسة وعددهم 3000 شخص مسجلين في قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني بالهيئة.يأتي ذلك ضمن استعدادات المؤسسة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري المقررة في شهر أغسطس القادم، والتي سيُفتح باب الترشح لها بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري.وأعلن أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، أن الهدف من المرصد هو مُتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية على مدار الساعة، سواء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، أو فيما يتعلق بانتخابات الإدارة المحلية فيما بعد، كما أن للمؤسسة خطة لإعداد كوادر شبابية قادرة على مُتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء داخل مصر أو خارجها.ويُشير فوقي إلى أن أعمال المتابعة الحقوقية لانتخابات مجلس الشيوخ، ستركز المؤسسة في مراحلها الأولى على التوسع في أعمال الرصد والمتابعة عبر الانترنت وباستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، تقليلا لفُرص التجمعات في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدا أن الالتزام بالمعايير الوقائية خلال أيام الاقتراع ضرورة مُلحة للحفاظ على صحة المواطنين وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا.