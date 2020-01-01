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محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كندا: تعاملنا مع كورونا أفضل من الولايات المتحدة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:31 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأربعاء، إن بلاده تعاملت مع تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من العديد من حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وسجلت كندا، التي يبلغ عدد سكانها عشر حجم الولايات المتحدة، حتى الآن 8733 حالة وفاة و106366 حالة إصابة، وقال ترودو، إن الوضع يستقر على الرغم من بقاء بعض النقاط التفشي الساخنة في عدد من المناطق.

في المقابل تجاوزت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أكثر من 3 ملايين حالة إصابة و134 ألف حالة وفاة، وأبلغت السلطات عن ارتفاعات مقلقة في عدد الحالات اليومية فيما يقرب من عشرين ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي: "تمكنا من السيطرة على الفيروس بشكل أفضل من العديد من حلفائنا، خاصة من جيراننا"، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد الجهود المبذولة لإعادة تنشيط الاقتصاد.

ومنعت كندا والولايات المتحدة السفر غير الضروري بين البلدين منذ مارس، وتناقشان ما إذا كان سيتم تمديد الحظر عندما ينتهي في 21 يوليو الجاري.

وفي استطلاع للرأي هذا الأسبوع، قال أكثر من 80% من الكنديين إن الحدود المشتركة يجب أن تظل محظورة على المسافرين.

وقال مسئولو الصحة الكنديون إن عدد الوفيات قد يصل إلى 8900 بنهاية الشهر.

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