بدء التسجيل في مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهني الحر»
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:24 م
طارق عتمانطباعة
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحر" وبدء التسجيل في دوراتها المختلفة التي تهدف إلى تدريب الشباب في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة سيسكو العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
قالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن المبادرة تستهدف اتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب ولا تشترط الخبرة؛ وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالكترونية التابعة لجهاتها المختلفة، إضافة إلى التدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم اتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضا بلغة الاشارة فى اطار العمل على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة وخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.
ويتمثل المحور الثانى فى الاشراف والتوجيه ويشمل اشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات الكترونية.
بينما يتضمن المحور الثالث توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بعد بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.
وتستعرض المبادرة عبر موقعها الالكترونى قصص نجاح لشباب استطاع ان يخطو خطوات مثمرة فى المجال.
للتسجيل، يرجى الضغط هنا.
قالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن المبادرة تستهدف اتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب ولا تشترط الخبرة؛ وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالكترونية التابعة لجهاتها المختلفة، إضافة إلى التدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم اتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضا بلغة الاشارة فى اطار العمل على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة وخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.
ويتمثل المحور الثانى فى الاشراف والتوجيه ويشمل اشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات الكترونية.
بينما يتضمن المحور الثالث توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بعد بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.
وتستعرض المبادرة عبر موقعها الالكترونى قصص نجاح لشباب استطاع ان يخطو خطوات مثمرة فى المجال.
للتسجيل، يرجى الضغط هنا.