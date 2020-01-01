رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشكيل لجنة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:20 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
حسام محفوظ - أشرف لاشين
طباعة
أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 11 و12 أغسطس المقبل داخل مصر.

ونص القرار، الذي حمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠، على تشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية، وتلقي طلبات الترشح في الانتخابات.

كما نص القرار على أنه سيجري تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

كما ستتولى تلك اللجان، والتي ستباشر عملها ابتداء من السبت المقبل، طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك من يوم الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق ١١ يوليو الجاري، ولمدة أسبوع ينتهي في الساعة الثانية ظهرًا من يوم السبت الموافق ١٨ يوليو الجاري، والتأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد بقيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

وبعدها تخطر تلك اللجان الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها، وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى (إن وجد).

وخلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع، تتولى تلك اللجان التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالدائرة،،للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية، وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لها بمتابعة الانتخابات.

كما تتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة، والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وأحبار فسفورية وكبائن الاقتراع وخلافه.

كما ستتلقى تلك اللجان البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية من المترشحين، وإبلاغها للهيئة الوطنية والتى تحيلها للجان التي سيجري تشكيلها لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبة حساباتها وأوجه الإنفاق عليها.

وتتضمن مهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية أيضًا استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات– بطاقات إبداء الرأي– محاضر الفرز وإعلان النتائج– التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها)، وتسليمها لرئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وفقا لاختصاصاتهم في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجنة العامة واللجان الفرعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

شكرى أمام مجلس الأمن: لن نسمح للميليشيات فى ليبيا بتهديد أمننا القومى

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

شكرى أمام مجلس الأمن: لن نسمح للميليشيات فى ليبيا بتهديد أمننا القومى

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

نجم الساعة

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
المزيد

الثقافة

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟

«لا أرى فيه تكرارًا».. كيف رأى غسان كنفانى أشعار محمود درويش؟

أحمد فرحات: أغاني مرسي جميل عزيز تميزت بالجرأة والجسارة (حوار)

غدًا.. وزير الثقافة السوري يفتتح مهرجان حماة الثقافي الثاني