5 آلاف كمامة من مؤسسة بنحبك يا مصر لقطاع الطيران

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمكتبه بديوان عام الوزارة المهندسة زينب بشير، رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، والتي أهدت قطاع الطيران نحو 5 آلاف كمامة مساهمة فى الدور الذى تقوم به الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمطارات ومواقع العمل المختلفة.تأتى هذه الزيارة فى ضوء عودة حركة الطيران وفتح المجال الجوي المصرى أمام العالم، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران.وخلال اللقاء، أشار الوزير، إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، موجّهًا الشكر للقائمين على المؤسسة، ومثمّنًا دورهم في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.بدورها، أعربت رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزير الطيران المدني والعاملين في القطاع، على تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا في مختلف المطارات المصرية، من حيث الإجراءات الاحترازية للمسافرين والقادمين إلى البلاد.