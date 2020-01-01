شردي: منظمة الصحة العالمية ستنهار بعد انسحاب أمريكا

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن تصريحات منظمة الصحة العالمية حول معرفتها بوجود فيروس كورونا من الإنترنت وليس من الصين، والذي جاء مغايرا لتصريحاتها الأولى في بداية انتشار كورونا، دليل واضح على انسحاب منظمة الصحة العالمية من دعم الصين.وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية سيفتح الباب لانسحاب دول أخرى، على رأسها "إيطاليا" التي تورطت مع تصريحات منظمة الصحة العالمية، مستعجبًا من التصريحات التي تخرجها المنظمة ثم ترجع فيها وعدم مصداقيتها منذ بداية الأزمة.واستنكر "شردي"، ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، التي تأخذ أموالا طائلة من جميع الدول المشتركة فيها والتى تثق في تصريحاتها وقراراتها وأبحاثها، متسائلًا عن سبب تعتيم المنظمة على حقيقة معرفتها بفيروس كورونا عبر الإنترنت، وليس من الصين، كما ادعت في بداية الأزمة.وأكد أن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية قد يكون بداية لانهيار هذه المنظمة، مضيفًا: "ولسه لما إيطاليا تفوق ليهم وتنسحب هيا كمان".