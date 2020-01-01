تفاصيل شخصية عبير صبرى فى فيلم «زنزانة 7»

اقتربت الفنانة عبير صبري، من انتهاء تصوير أحداث دورها في فيلم "زنزانة 7" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب دام لفترة طويلة، وتقدم في فيلمها الجديد شخصية جديدة ومختلفة عليها وستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها، حيث تقوم بدور محامية كبيرة ولكن تتعاون مع عدد من الشخصيات الخطيرة في عدد من العمليات.فيلم "زنزانة 7" يشارك في بطولته مع عبير صبري كل من أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصري، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.وكان آخر أعمال عبير صبري، مسلسل "خيانة عهد" في موسم رمضان الماضي مع النجمة يسرا، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتنتظر عرض فيلم "طلعت حرب" الذي تشارك في بطولته، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.