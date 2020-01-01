غدًا.. استكمال المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

أعلنت وزارة الرى السودانية اليوم الأربعاء، مواصلة المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة بين أثيوبيا ومصر والسودان حيث عقدت الوفود الثلاث جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء.واستعرض الوفد السوداني برئاسة وزير الري، ياسر عباس، خلال الاجتماع رؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في جانبيها الفني والقانوني.وشرح الوفد السوداني مقترحاته التي تشمل صيغة الملء وإعادة الملء في سنوات الجفاف، والتشغيل المستمر ومدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص.وتتواصل جلسات التفاوض غدًا الخميس؛ تمهيدًا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول والحكومات.