أحمد يوسف: الصين أكبر المستفيدين من «الوباء».. ونتجه لعصر الأقطاب الثلاثة

■ بداية.. ما تداعيات الوباء على اللاعبين الأساسيين فى المشهد العالمى؟

■ وما انعكاسات ذلك على الانتخابات الأمريكية المقبلة ومصير الرئيس ترامب؟

■ ألم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبى بفعل هذه الأزمة؟

■ ألا يمكن أن يسهم الوباء فى حل الصراعات فى الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية؟

قدم الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية العميد السابق لمعهد الدراسات العربية، تصورًا للخريطة السياسية والاقتصادية للعالم، بعد أزمة وباء كورونا، تتضمن رؤية تحليلية لشكل القوى العظمى والتغيرات التى ستطرأ على بنية الدول، إلى جانب تأثير الفيروس على الصراعات الموجودة فى الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية.وتوقع «يوسف»، فى حواره مع «الدستور»، أن يقل اهتمام دول العالم بتعزيز القوى العسكرية لصالح تعظيم الاستفادة من البحث العلمى وتدعيم الحالة الصحية للشعوب، إذ أثبتت الجائحة أن الأخطار التى تواجهها الدول يمكن أن تأتى من مصادر أخرى، مثل الفيروسات والأوبئة.ورجح أن يكون للوباء أثر ضخم على مسار المعركة الانتخابية الأمريكية المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل، ومصير الرئيس دونالد ترامب فى البيض الأبيض، بسبب ما وصفه بحالة التخبط التى يعانى منها.- هذا الوباء ستكون له تداعيات سياسية مهمة، أبرزها يتمثل فى حالة الفوران التى ستشهدها قمة النظام العالمى، فقبل تلك الأزمة كان يوجد نوع من الصراع على القمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.لكنه لم يكن خافيًا أن أمريكا بمعايير القوة والنفوذ كانت تحتل المكانة الأولى، على الرغم من المحاولات التى كانت تبذلها الصين لأجل التقدم بثبات فى سبيل انتزاع ثم احتلال صدارة القوى الاقتصادية فى العالم، حتى جاءت الأزمة الأخيرة لتضيف نقاطًا مهمة لصالح الصين، وتحديدًا فى زاويتين مختلفتين ومهمتين جدًا، الأولى تتمثل فى أن الصين بدت أكثر تماسكًا وأشد قدرة على مواجهة هذا الكابوس بصورة أكبر من الولايات المتحدة، وهذا يتضح بصورة كبيرة فى أعداد المصابين وأرقام الوفيات، فضلًا على ذلك حاليًا تبدو كما أنها لو اجتازت بالفعل محنة الوباء، وهذا يعطى انطباعًا ويفتح مجالًا لتأمل قدرة تلك الدولة على مواجهة أزمة بتلك الدرجة من الخطورة، والزاوية الثانية تدور فى فلك تعامل الصين الدولى مع الأزمة، فبمجرد تعافيها بدأت تساعد، بمقدار ما تستطيع من إمكانيات، كل الدول التى تعانى من المعضلة نفسها، مثلما حدث مع إيطاليا، إيمانًا منها بأن القيادة الحقيقية دائمًا ما يكون لها دور معنوى، فلا يكفى أن تكون قويًا فحسب، لكن يجب أن يكون هناك مشروع مؤثر على من ترغب فى أن تقوده.تلك النقطة السابقة دفعت كثيرين للمقارنة والمقاربة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، التى رفعت شعار «أمريكا أولًا»، فى حين أن الصين بادرت بمد يد المعاونة لكل من يعانى ومن ويلات تلك الأزمة، وهذا بلا شك سيكسبها لاحقًا نقاطًا فى سباق الصعود إلى صدارة وقيادة العالم.لكن الكلام السابق ليس معناه أيضًا أن الصين تتجه بالفعل نحو احتلال المقدمة بشكل منفرد، فحتى تلك اللحظة ما زالت هناك فروق عسكرية وصناعية لصالح أمريكا، لكن مع استمرار الأزمة بهذا المنحنى الذى تسير به ستصعد الصين إلى مرتبة القوى العظمى، حتى وإن تفوقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بفروق بسيطة.تلك الحالة التى أرصدها وأتحدث عنها تشبه كثيرًا فترة الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتى، الطرفان كانا القوتين العظميين المهيمنتين على العالم، على الرغم من أنه بمفهوم القوة الشاملة كانت الكفة تميل لصالح الولايات المتحدة، لكن القوة العسكرية الاستراتيجية التى تمتع بها السوفيت أسهمت فى خلق نوع من التعادلية مع غريمهم الآخر.ويبرز من بعيد الدور الروسى، الذى يتمتع هو الآخر بخصائص نسبية تجعله بالفعل يكمل الضلع الثالث فى مثلث القوى العظمى، أهم تلك الخصائص هى أن روسيا استراتيجيًا تتكافأ مع الولايات المتحدة بمنظور القوى النووية والعسكرية.لكن بشكل عام موسكو عادت من جديد، لكن يبقى اقتصادها هو المعوق الأساسى لاحتلال الصدارة، فهى حتى اللحظة الراهنة ليست بكفاءة الاقتصاد الصينى، لكن مع ذلك تبقى هناك ميزة نسبية أخرى تتبلور فى دورها على الصعيد الإقليمى، فقد نجحت فى أن تفعل ما تشاء فى أوكرانيا وجورجيا، وتفعل ما تريد أيضًا على الأراضى السورية.- معظم استطلاعات الرأى الأمريكية، حتى وقت قريب، كان يشير إلى عدم حدوث أى نوع من الاهتزاز فى شعبية الرئيس دونالد ترامب، لكن جاءت أزمة كورونا لتظهر مدى بطء وارتباك الرئيس الأمريكى فى إدارة تلك الأزمة، وبالتالى فهذا الوباء سيكون له أثر ضخم على مسار المعركة الانتخابية إذا ما أجُريت فى نوفمبر المقبل، خاصة إذا ما استمرت حالة التخبط التى هو عليها الآن.لكن مع ذلك تبقى أمامه فرصة لتدارك الأمر وتحقيق نجاح نسبى يكسب به أرضية جماهيرية.و«كورونا» أحدث نوعًا من الزلازل داخل كل المجتمعات، فقد أثبت أن الأخطار التى تواجهها الدول لا يمكن أن تقتصر على الجيوش فقط، لكنها يمكن أن تأتى من مصادر أخرى، وبالتالى من المتوقع أن يقل الاهتمام بتعزيز القوى العسكرية لصالح تعظيم الاستفادة من البحث العلمى.وسيكون هناك دعم أكبر للمهن الطبية، وتطوير المنظومة الصحية للدول، سواء بتوفير المعدات اللازمة أو زيادة استيعاب المستشفيات المرضى وغير ذلك، فالمستوى الصحى للسكان تبين بالفعل أنه أحد عوامل قوة الدولة، لأن السكان الأصحاء هم من يكوِّنون الجيوش القوية، وهم كذلك القوة العاملة المحركة لعمليات التنمية.- الاتحاد الأوروبى كان يشكل نموذجًا يحتذى به على مستوى التكامل الإقليمى، الآن الوباء أثبت غلبة الاعتبارات الوطنية على غيرها من الاعتبارات، وهذا المعنى يتجسد بجدارة فى عبارة وزير خارجية ألمانيا الأسبق، عندما أطلق شعار «أمتى أولًا»، فليس من المقبول من وجهة نظره أن تكون ألمانيا القوية تعانى من أزمة، فتترك مواطنيها لأجل أن تمد يديها لمساعدة إيطاليا على سبيل المثال، فشدة الأزمة لا بد أن تجعل الدول تتصرف من منطلق وطنى وليس قوميًا.الآن هناك سهام من الانتقادات تصوب ناحية الاتحاد الأوروبى، وكثيرون يعتبرون أنه لم يتصرف أو يتحرك لمساعدة أعضائه، فقد غابت عنه الحالة المثالية، التى طالما ميّزته، وهى التحرك بشكل جماعى، وبالتالى فخصومه يرددون ويتساءلون عن جدواه طالما أن كل دولة تحركت بشكل منفرد لمواجهة هذا الوباء دون أن يكون له دور بارز ومؤثر.هذا التحدى الجديد جاء ليقسم ظهر هذا الكيان العملاق متسببًا له فى أوجاع أخرى غير التى يعانى منها، فقبل «كورونا» واجه الاتحاد تحديات سببت له إزعاجًا وصداعًا شبه مزمن، مثل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، خلال السنوات الأخيرة، والتى تحمل توجهات مُعادية له، وعلى الرغم من أنها لم تتول السلطة، لكنها تشاركت فيها مع قوى أخرى داخل بعض البلدان الأوروبية المهمة، فى حين أنها حكمت فعلًا فى بعض الدول الأخرى الأقل أهمية مثل بولندا والمجر وغيرهما.وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان بمثابة النقطة الفاصلة فى مسيرته، ولو تمهل هذا الفيروس قليلًا، وأتيحت الفرصة للمملكة المتحدة لإثبات نجاح تلك التجربة فالمؤكد أن هناك دولًا أخرى كانت ستسير على هديها وتكرر تجربة الخروج هى الأخرى.لكن رغم كل تلك التصدعات لا يمكن الجزم بأن الاتحاد الأوروبى بالفعل يقضى أيامه الأخيرة، وأن مسألة انهياره لم تعد أكثر من مجرد وقت، فتلك الفرضية غير صحيحة، فخلال ٦ عقود مضت على تأسيسه حدث نوع من الاعتماد الاقتصادى المتبادل وليس من السهولة على الإطلاق أن يتنصل أى طرف من تلك الروابط الوثيقة.والأكيد أن الأزمة الحالية ستعطى زخمًا كبيرًا للأحزاب اليمينية فى أى انتخابات مقبلة داخل البلدان الأوروبية، إذ يمكن أن تلعب دورًا فى إضعافه، عبر العمل على تضييق نطاق اختصاصه.وفى نهاية المطاف، تبدو الصين حتى هذه اللحظة أكبر المستفيدين من هذا الوباء، وأعتقد أنه عندما يصل إلى خط النهاية ستجد نفسها قد خرجت بالعديد من المكاسب على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية.- لكى يؤثر «كورونا» تأثيرًا جذريًا على صراعات الشرق الأوسط لا بد من أن يتواصل الوباء حتى يُفنى أطراف الصراع، لأن المنطقة بالفعل تقع فى أزمة هائلة، والصراع الفلسطينى- الإسرائيلى لن تحله تلك الأزمة مهما بلغت شدتها، لكنها قد تفرض نوعًا من التهدئة عليها وبالقياس على ذلك فى بقية مناطق النزاعات.لكن هناك نقطة تصب فى صالح دول المنطقة، وهى أن تعدد أقطاب القوى العظمى فى العالم سيتيح لتلك الدول مساحة هامشية من حرية الحركة، فعندما كان العالم محكومًا بالقطبية الثنائية الممثلة فى روسيا وأمريكا، تمكنت مصر من تنويع مصادر سلاحها ونجحت فى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمعاونة فنية روسية، مثل السد العالى وغيره.وفى حال إذا ما تسبب الوباء فى تأكيد مكانة الصين الاقتصادية فانعكاسات هذا الموضوع ستتمثل فى عدم انفراد الولايات المتحدة بمقدرات شعوب المنطقة، مثلما حدث عندما غزت العراق فى عام ٢٠٠٣، وهناك مثال أيضًا حاضر بقوة تلك الأيام وهو الدور الروسى البارز فى سوريا، الذى منع نظام بشار الأسد من السقوط.والجميع فى المنطقة مطالب بالانتباه والالتفات إلى الآثار الاقتصادية شبه المدمرة التى سيحدثها الفيروس على مستوى قطاعات البترول والسياحة والطيران، وهى ثلاثية تمثل دخلًا رئيسيًا وهائلًا للعديد من دول الشرق الأوسط.تلك التداعيات الاقتصادية الهائلة قد تكون سببًا لاحقًا فى حدوث تغييرات كبرى على مستوى الأنظمة السياسية فى الوطن العربى، فتلك الخسائر عادة ما تُحدث عجزًا فى وفاء الحكومات بالتزاماتها تجاه مواطنيها، فيتبعها حدوث احتجاجات شعبية قد تؤدى إلى بروز أقطاب معينة، تستهويها شهوة السلطة فتحل محل النخبة الحاكمة داخل أى نظام.كيف تُقيّم إدارة الدولة المصرية أزمة فيروس كورونا؟- الإدارة المصرية للأزمة أثبتت، حتى الآن، أنها رشيدة وعاقلة وناجحة، ويكفى أننا ما زلنا واقعين فى المنطقة الوسطى من حيث مستوى الإصابات أو عدد الوفيات، والأمور تسير حاليًا بشكل مُرضٍ ومُقبول، وأنا متفائل بقدرة الشعب المصرى ونظامه الحاكم على تجاوز تلك الأزمة.وهذا الكلام الذى أقوله ليس مبنيًا على عبارات إنشائية أو جمل خبرية، إنما هو قياس بالنظر إلى تجارب هذا الشعب فى تجاوز الاختبارات الصعبة التى يمر بها، فقد نجح فى إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة قاسية، وتمكن من استعادة مؤسسات الدولة المصرية مجددًا بعدما تعرضت للتخريب خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.وأنا أشيد بالدور الرمزى فى توجيه عدد من المساعدات إلى الدول أمثال إيطاليا والصين، وأحب أن أشير إلى ضرورة الاهتمام بملف الإعلام والصحف، فمثلًا الصحافة الورقية كانت تعانى من أزمات سابقة لظهور كورونا، لكن جاء الفيروس ليزيد من تلك الأزمات، الآن يجب الالتفات إلى صياغة جديدة تدعم بقاء تلك الوسائط، علميًا نحتاج إلى شهور حتى نتخلص من تلك الجائحة، وبالتالى يجب أن توضع حلول جاهزة للتنفيذ لتقليل الخسائر المتوقعة وإحداث أكبر نوع من المكاسب.