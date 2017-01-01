رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات السنوات النهائية

أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، يرافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جولتين، تفقد في الجولة الأولى استقبال الطلاب الوافدين على بوابات الجامعة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخول الطلاب من بوابات الجامعة للاطمئنان على سلامتهم.أما الجولة الثانية فكانت على مجموعة من كليات الجامعة لمتابعة أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 2020 لطلاب السنوات النهائية بكليات: الحاسبات، والآداب، والحقوق برفقة عمداء الكليات، وكذلك مباني الامتحانات؛ للاطمئنان على الطلاب والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لهم خلال أداء الامتحان في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد والوقاية من انتشاره.واتخذت جامعة حلوان العديد من الاحتياطات اللازمة؛ للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بداية من دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الخروج بعد أداء الامتحان، وتوفير أجهزة كشف حرارية عن بُعد، والقيام بتعقيم اللجان كافة قبل وبعد وبين أداء كل امتحان وآخر مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة الوجود داخل الحرم الجامعي والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجنة، وكذلك وجود لجنة طبية بكل لجنة امتحان للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.وأكد رئيس جامعة حلوان أن لجان الامتحانات سادها مناخ من الهدوء والالتزام والانضباط من الطلاب تحت إشراف عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات.