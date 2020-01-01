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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تدعو الأمم المتحدة لدعم الدول المتضررة من كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:02 م
تبون
تبون
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دعا الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة لدعم الدول المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا، وخاصة الدول النامية.

وأكد تبون، في كلمته اليوم، أمام القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، أن الوباء أثر بشكل متفاوت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تهددها بتعميق الهشاشة وإضعاف التنمية على مستواها.

ودعا الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية إلى تعبئة الموارد الضرورية لدعم هذه البلدان المتضررة في تسيير فترة ما بعد أزمة كورونا، خاصة من خلال تخفيف عبء الديون، وزيادة تمويل الاستثمارات فيها.

وأشار تبون، إلى جهود الجزائر في حشد الموارد البشرية والمادية للتصدي للجائحة منذ تسجيل أول حالة مؤكدة لها، والعمل على الحد من انتشارها، مشيدا بالدور الفعال للشركاء الاجتماعيين في التعامل مع الأزمة، من خلال مشاركة ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء ومنظمات أصحاب العمل في إعداد جملة من الاقتراحات أُدرجت في برنامج الحكومة من أجل دعم القطاعات الهشة والحفاظ على مناصب الشغل وأداة الإنتاج.

وأكد تبون، تمسك الجزائر بالمبادئ الاجتماعية والديمقراطية التي تنشدها منظمة العمل العالمية، ومستعدة للمشاركة في جهود بناء غد أفضل، انطلاقا من التزامها الدائم بجميع المسائل التي تخدم عالم العمل.

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