السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنيا

اندلع حريق في وحدة سكنية بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا.على الفور انتقلت أجهزة الأمن برفقة رجال الدفاع المدني والحريق، إلى مكان الحريق حيث تبين اندلاع النيران في وحدة سكنية بالطابق الخامس في إحدى عمارات عشش محفوظ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة رجال الدفاع المدني.وأوضحت التحريات الأولية أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائي، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية أو مصابين، ونتج عنه تلفيات محتويات الوحدة السكنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، حيث قررت النيابة تحريات المباحث حول الحريق وانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق.