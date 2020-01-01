أبوالغيط: نقف أمام أي محاولة لتحويل ليبيا مسرحًا للحرب بالوكالة



وأكمل: "الجامعة العربية ملتزمة بالتعاون مع الجميع من أجل إخراج ليبيا من الهاوية".

قال أحمد أبوالغيط امين عام جامعة الدول العربية، إن الجامعة ملتزمة بالتعاون والعمل من أجل حل الأزمة الليبية.وأضاف أحمد أبوالغيط في كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا: "نقف ضد أي محاولة كي لا تكون ليبيا مسرحا للحرب بالوكالة".وتابع: "ندعو كل المشاركين في مؤتمر برلين لتحقيق كل مخرجات مؤتمر برلين وان تضطلع كل دولة بمسئوليتها".