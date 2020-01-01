جنات تنتظر وضع مولودها الثانى

نشرت المطربة المغربية جنات، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بأحد المراكب في البحر وتضع يدها على بطنها، في إشارة منها أنها تنتظر وضع مولودها الثاني.وطرحت جنات، مؤخرا مع الفنان محمد عدوية أغنية "أبطال بلدنا" وهي أغنية مهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.