«التعليم» تكشف شروط القبول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك 2800 طالب تقدموا العام الماضي للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الدفعة تقبل 75 طالبًا فقط.وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن قبول الدفعة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، يصل إلى 75 طالبًا، منهم 25 تخصص ميكانيكا، و25 كهرباء، و25 إلكترونيات.وأوضح أن شروط القبول، أن يكون مجموع الطالب 262 درجة في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، بالإضافة لتميزه في بعض المواد، وأكثر من 95% في مادتي العلوم والرياضة، وعمل اختبارات أخرى، مثل امتحان قدرات فنية، ولغات، وعربي، مع مقابلة شخصية، وقياس السمات الشخصية.وتابع: "المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية توفر الإقامة والمواصلات وكل سبل الراحة لطلابها".