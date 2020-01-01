نادية الجندي: «محدش هيعرف يحل مكان رجاء الجداوي»

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، من حفل عيد ميلاد ابنتها أميرة.وعلقت على الصورة قائلة: "كنتي مجمعنا دايمًا على حب محدش هيعرف يحل مكانك، الله يرحمك ويصبرنا على فراقك ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقائها ومحبيها نسألكم الدعاء".ورحلت الفنانة رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو بعد صراع مع فيروس كورونا امتد إلى 43 يومًا، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وشكل خبر وفاتها صدمة كبيرة لكل نجوم الوسط الفني وجمهورها.