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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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نادية الجندي: «محدش هيعرف يحل مكان رجاء الجداوي»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:46 م
نادية الجندي
نادية الجندي
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، من حفل عيد ميلاد ابنتها أميرة.

وعلقت على الصورة قائلة: "كنتي مجمعنا دايمًا على حب محدش هيعرف يحل مكانك، الله يرحمك ويصبرنا على فراقك ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقائها ومحبيها نسألكم الدعاء".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو بعد صراع مع فيروس كورونا امتد إلى 43 يومًا، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وشكل خبر وفاتها صدمة كبيرة لكل نجوم الوسط الفني وجمهورها.
نادية الجندي: «محدش هيعرف يحل مكان رجاء الجداوي»
نادية الجندي: «محدش هيعرف يحل مكان رجاء الجداوي»

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