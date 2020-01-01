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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قذاف الدم: حكومة السراج فاسدة.. وسياسة أردوغان ستُهلك تركيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:45 م
أحمد قذاف الدم،
أحمد قذاف الدم،
سناء إسماعيل
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فتح أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، النار على حكومة الوفاق في طرابس، ورئيسها فايز السراج، وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث حمّل السراج مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا.

وشدد قذاف الدم، خلال لقاء له على شاشة "الغد"، على أن الحكومة التي تحكم طرابلس اليوم "فاسدة" و"ثلة من الخونة الجواسيس"، ولا علاقة لها بليبيا أو بالليبيين.

وأكد أن قرارات السراج "باطلة" لافتقادها للشرعية البرلمانية، وأن كل ما يجري في ليبيا باطل ولا علاقة له بالشرعية.

وقال قذاف الدم إن ما يفعله "السراج" مع "أردوغان" اليوم فعله "جده" قبل ذلك، عندما استقبل المستعمر الإيطالي موسوليني.

وتابع أن أطماع أردوغان الاستعمارية في ليبيا هي "مشروع فاشل"، وأن سياسيات أردوغان ستؤدي بتركيا إلى التهلكة في ظل أطماعه الكبيرة في ليبيا، مؤكدًا أن عقلية الرئيس التركي الاستعمارية المريضة هي "مشروع فاشل" له ولغيره.

وأشار إلى أن مخاوف الدول العربية من التدخل التركي في ليبيا أمر مشروع، لأنه تعدٍ على دولة عربية، كما تضررت مصر وتونس والجزائر منه ومن انتهاكات للأراضي الليبية.

وحذر قذاف الدم الشعب الليبي مما يُحاك ضده من مؤامرات، مؤكدًا أن الغرب يريد لليبيا أن تصبح دولة فاشلة تحت وصايته لتأمين مصالحه في جنوب البحر المتوسط، ويرهنون ثرواتها ويضعون قواعدهم كما كانت قبل ثورة "الفاتح".

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