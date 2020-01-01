قذاف الدم: حكومة السراج فاسدة.. وسياسة أردوغان ستُهلك تركيا

قذاف الدم: حكومة السراج فاسدة.. وسياسة أردوغان ستُهلك تركيا
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:45 م
سناء إسماعيلطباعة
فتح أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، النار على حكومة الوفاق في طرابس، ورئيسها فايز السراج، وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث حمّل السراج مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا.
وشدد قذاف الدم، خلال لقاء له على شاشة "الغد"، على أن الحكومة التي تحكم طرابلس اليوم "فاسدة" و"ثلة من الخونة الجواسيس"، ولا علاقة لها بليبيا أو بالليبيين.
وأكد أن قرارات السراج "باطلة" لافتقادها للشرعية البرلمانية، وأن كل ما يجري في ليبيا باطل ولا علاقة له بالشرعية.
وقال قذاف الدم إن ما يفعله "السراج" مع "أردوغان" اليوم فعله "جده" قبل ذلك، عندما استقبل المستعمر الإيطالي موسوليني.
وتابع أن أطماع أردوغان الاستعمارية في ليبيا هي "مشروع فاشل"، وأن سياسيات أردوغان ستؤدي بتركيا إلى التهلكة في ظل أطماعه الكبيرة في ليبيا، مؤكدًا أن عقلية الرئيس التركي الاستعمارية المريضة هي "مشروع فاشل" له ولغيره.
وأشار إلى أن مخاوف الدول العربية من التدخل التركي في ليبيا أمر مشروع، لأنه تعدٍ على دولة عربية، كما تضررت مصر وتونس والجزائر منه ومن انتهاكات للأراضي الليبية.
وحذر قذاف الدم الشعب الليبي مما يُحاك ضده من مؤامرات، مؤكدًا أن الغرب يريد لليبيا أن تصبح دولة فاشلة تحت وصايته لتأمين مصالحه في جنوب البحر المتوسط، ويرهنون ثرواتها ويضعون قواعدهم كما كانت قبل ثورة "الفاتح".
وشدد قذاف الدم، خلال لقاء له على شاشة "الغد"، على أن الحكومة التي تحكم طرابلس اليوم "فاسدة" و"ثلة من الخونة الجواسيس"، ولا علاقة لها بليبيا أو بالليبيين.
وأكد أن قرارات السراج "باطلة" لافتقادها للشرعية البرلمانية، وأن كل ما يجري في ليبيا باطل ولا علاقة له بالشرعية.
وقال قذاف الدم إن ما يفعله "السراج" مع "أردوغان" اليوم فعله "جده" قبل ذلك، عندما استقبل المستعمر الإيطالي موسوليني.
وتابع أن أطماع أردوغان الاستعمارية في ليبيا هي "مشروع فاشل"، وأن سياسيات أردوغان ستؤدي بتركيا إلى التهلكة في ظل أطماعه الكبيرة في ليبيا، مؤكدًا أن عقلية الرئيس التركي الاستعمارية المريضة هي "مشروع فاشل" له ولغيره.
وأشار إلى أن مخاوف الدول العربية من التدخل التركي في ليبيا أمر مشروع، لأنه تعدٍ على دولة عربية، كما تضررت مصر وتونس والجزائر منه ومن انتهاكات للأراضي الليبية.
وحذر قذاف الدم الشعب الليبي مما يُحاك ضده من مؤامرات، مؤكدًا أن الغرب يريد لليبيا أن تصبح دولة فاشلة تحت وصايته لتأمين مصالحه في جنوب البحر المتوسط، ويرهنون ثرواتها ويضعون قواعدهم كما كانت قبل ثورة "الفاتح".