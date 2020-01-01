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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:45 م
تيك توك
تيك توك
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أكّدت شبكة "تيك توك"، أنَّ حادثة الشنق المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكن جزء من أي تحدي أطلق التطبيق، مشددة على أنَّ المنصة ليس لها علاقة ولا تدعم مثل هذا الفعل.

وقالت شبكة "تيك توك"، في بيان إنَّ هذا النوع من المحتوى يتعارض تمامًا مع إرشادات المجتمع لسلامة الاستخدام التي حددتها المنصة بوضوح، والتي لا تسمح بأي محتوى يشجع بأي شكل من الأشكال على تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي إلى حدوث أي إصابات.

وبينت أنَّ المنصة تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وأهابت بجميع المستخدمين توخي الحذر سواء على منصات الإنترنت أو خارجها.

وأشارت إلى أنَّه للحفاظ على أمان مستخدمي المنصة، قدمت "تيك توك" أيضًا مجموعة من إعدادات الأمان والسلامة العائلية داخل التطبيق إضافة إلى مراجع تعليمية في مركز الأمان.
ولفتت "تيك توك" إلى أنَّ التطبيق هو للمستخدمين ممن أعمارهم 13 عامًا وما فوق في شروط الخدمة، حيث يتضمن التطبيق مقاييس لتحديد العمر عند تسجيل الحساب في البداية، كما أنه مصنف لمن هم أكبر من 12 عامًا على متجر التطبيقات وهو ما يتيح للأباء حظره من هاتف أطفالهم باستخدام أدوات الرقابة الأبوية.
وحثت منصة "تيك توك"، الآباء على الإشراف على معدل وطريقة استخدام أطفالهم للإنترنت وسلوكهم، بما في ذلك أي تطبيقات قد يعملون على تنزيلها.

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