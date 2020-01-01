تفاصيل شخصية مي عز الدين في مسلسل «خيط حرير»

تستعد الفنانة مي عز الدين، لاستئناف تصوير مسلسل "خيط حرير" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بعدما تم تأجيل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد."الدستور" علمت أن مي عز الدين تقديم شخصية جديدة ومختلفة عليها، حيث تجسد دور موظفة في شركة مقاولات تقع في حب رئيس الشركة، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد خليل وتقع في حبه ورغم فرق السن بينهمت تتزوج منه لكنه يتوفى بشكل مفاجئ لتدخل في صراع مع أسرته وخاصة زوجته.ويشارك مي عز الدين في بطولة المسلسل كل من محمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيقولا معوض مي سليم وهنادي مهنا يوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.