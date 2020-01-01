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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق أولى حلقات «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق» غدًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:31 م
جمجوم وبم بم
جمجوم وبم بم
محمد مجدي
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ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم"، غدا الخميس، وذلك على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويتناول العمل قصصا درامية لأبطاله، والمسلسل لا يعتمد على الجانب الكوميدي فقط، بل سيظهر لكل شخصية منهما، وهما «جمجوم» محمد سلام و«بم بم» محمد عبدالرحمن، العديد من المشكلات الاجتماعية الخاصة بالحياة المعيشية، وكذلك العلاقات العاطفية في إطار درامي.

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه في 15 حلقة من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدني، أحمد فتحي، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

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