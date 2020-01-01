الحرية المصري ينضم لتحالف الأحزاب المشاركة في انتخابات الشيوخ

أعلن المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي، والأمين العام لحزب الحرية المصري، عن عودة الحرية المصرى لتحالف الأحزاب، مشيرا إلى أن الحزب سيشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة من خلال تحالف الأحزاب.وقال عضو المجلس الرئاسي، إنه تم التوافق على خوض الحزب الانتخابات من خلال الائتلاف، بالتنسيق بين أحزاب الائتلاف، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية.وأضاف مهنى، أن الحزب يستعد للانتخابات بكامل قوته في جميع المحافظات، وهناك لجنة متخصصة تعمل لانتقاء مرشحي الحزب ليكونوا جديرين بأن يمثلوا الشعب خلال المرحلة المقبلة.وأشار إلى أنه تم التوافق داخل الحزب على الالتفاف الوطنى ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يبذل أقصى جهد من أجل هذا الوطن والمواطن، وأن تبقى مصر دائما هى الأبقى والأصل فى اتخاذ أى قرار داخل الحزب.