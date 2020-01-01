فرنسا: تركيا تنقل السلاح إلى ليبيا وستحولها لسوريا ثانية

أكد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي، أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس، بشأن الأوضاع في ليبيا، وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، على أن ليبيا بدأت تتحول إلى سوريا ثانية، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.وأضاف: "لا بد من انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، مؤكدا أنه لا بد من وقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية.