وزيري: 900 زائر يوميًا لقصر البارون ونفكر في مد مواعيد الفتح

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك إقبالا غير عادي على قصر البارون، لافتا إلى أن القصر يستقبل يوميا 900 زائر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى التحرير"، أن مواعيد فتح قصر البارون كانت محددة من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، لكن تم مدها حتى السادسة مساء، وذلك حتى يوم 15 يوليو.وأردف: "بسبب الإقبال الشديد نفكر في مد ساعات الفتح مرة أخرى بعد 15 يوليو".وبالنسبة لقصر السكاكيني، قال وزيري إن القصر بناه حديد باشا سكاكين 1892، واستغرق 5 سنوات وهو على طراز إيطالي، كان مستغلا من قبل وزارة الصحة في فترة ما.وأضاف: "ما يميزه تماثيل جميلة جدا حول القصر، لوحات زيتية بالداخلة، نافورة من الرخام الأبيض، وبعض التماثيل لأبوالهول أمام مدخل القصر".ولفت إلى أنه ليس هناك موعد محدد لانتهاء أعمال الترميم.