براءة 10 أدوا صلاة التراويح في زاوية بالإسكندرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، براءة 10 أشخاص مع تغريم كل منهم مبلغ 200 جنيه، بعد اتهامهم بمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بحظر إقامة الصلاة في منطقة باكوس شرق المدنية.ترجع أحداث القضية رقم 365 لسنة 2020 أمن دول طوارئ الرمل أول،عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم أول الرمل يفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة صلاة العشاء بأحد المساجد بدائرة القسم.وتبين أن المقبوض عليهم أقاموا صلاتي العشاء والتراويح داخل زاوية صغيرة أسفل عقار تحمل اسم "زاوية على الفجال" بمنطقة باكوس، وذلك بالمخالفة لقرار الحظر.وبسؤالهم أقروا بأنهم لم يقصدوا خرق الحظر وأن الزاوية صغيرة أسفل العقار الذي يقطنون به، مشيرين إلى أنهم لم يدعوا لإقامة الصلاة في المسجد وأنهم حسن النية وإحالة القضية إلى محكمة الجنح.