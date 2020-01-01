أمريكا: لا مكان للمرتزقة في ليبيا

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، أن موقف بلادها لم يتغير بشأن الوضع في ليبيا، وأنهم يريدون وقفًا فوريًا لإطلاق النار.وشددت خلال كلمة بلادها مساء اليوم في جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس، بشأن الأوضاع في ليبيا، وفق قناة "سكاي نيوز"، على أنه لا مكان للمرتزقة في الأراضي الليبية وأن بلادها متمسكة بهذا الأمر.وقالت مندوبة الولايات المتحدة، إنهم يطالبون محاسبة فورية لمرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، مؤكدة رفضها التدخلات الخارجية في ليبيا وأنها تؤيد جهود الحل السياسي، داعية جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار.