أشرف أبوالفتوح رئيسًا لفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا 

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارا بتعيين الدكتور أشرف أبوالفتوح رئيسًا لفرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا.وأبدى العاملون بفرع جهاز شئون البيئة سعادتهم للقرار، موجهين الشكر للوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الثقة الغالية التى أولتها لفرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، حيث يعتبر من أهم الفروع الإقليمية التابعة للوزارة بالمحافظات، والذى يخدم ويتعامل مع 3 محافظات هى الغربية والمنوفية وكفر الشيخ للتصدى لجميع القضايا والمشكلات البيئية وإيجاد الحلول التقليدية وغير التقليدية، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ مما يؤثر إيجابيا على المجتمع والصحة العامة للمواطنين.