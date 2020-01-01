رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 عاطلين بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت وسرقته بالإسكندرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:15 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قرر المستشار محمد فرج، وكيل نيابة برج العرب بالاسكندرية، وسكرتارية أحمد هنداوي، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل صاحب سوبر ماركت أثناء سرقته بالإكراه فى دائرة القسم وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بإصابة المجني عليه م.ش.ع، صاحب سوبر ماركت، بعدة طعنات على إثرها لقي مصرعه بعد تلقيه العلاج بالمستشفى العام.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يبلغه بوجود كميات كبيرة من السجائر بسعر مناسب، وطلب منه الحضور وأثناء تواجده في المكان وبحوزته مبلغ 120 ألف جنيه تفاجأ بكل من ع.ع.ع، وش.ا.م، وس.ع، وع.إ.ع، عاطلين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بطعنه والاستيلاء على المبلغ المالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقي القبض عليهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر المحضر رقم 3034 لسنة 2020 جنح برج العرب، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

موضوعات متعلقة

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لي وقال عنها مخرج أمريكي:" ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

نجم الساعة

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لي وقال عنها مخرج أمريكي:" ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
المزيد

الثقافة

أحمد فرحات: أغاني مرسي جميل عزيز تميزت بالجرأة والجسارة (حوار)

غدًا.. وزير الثقافة السوري يفتتح مهرجان حماة الثقافي الثاني

وزير الثقافة الأردنى يفتتح مركز الفنون بإربد غدا

لإساءته للمرأة.. مكتبة تتبرأ من أشرف الخمايسي وتزيل كتبه