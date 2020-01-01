حبس 4 عاطلين بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت وسرقته بالإسكندرية

قرر المستشار محمد فرج، وكيل نيابة برج العرب بالاسكندرية، وسكرتارية أحمد هنداوي، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل صاحب سوبر ماركت أثناء سرقته بالإكراه فى دائرة القسم وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بإصابة المجني عليه م.ش.ع، صاحب سوبر ماركت، بعدة طعنات على إثرها لقي مصرعه بعد تلقيه العلاج بالمستشفى العام.كشفت التحقيقات أن المجني عليه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يبلغه بوجود كميات كبيرة من السجائر بسعر مناسب، وطلب منه الحضور وأثناء تواجده في المكان وبحوزته مبلغ 120 ألف جنيه تفاجأ بكل من ع.ع.ع، وش.ا.م، وس.ع، وع.إ.ع، عاطلين، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بطعنه والاستيلاء على المبلغ المالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقي القبض عليهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر المحضر رقم 3034 لسنة 2020 جنح برج العرب، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.