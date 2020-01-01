محافظ القليوبية يشهد إزالة 15 مبنى مخالف على حرم نهر النيل

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن نهر النيل حق للجميع ولن نسمح بتشويه مظهره الجمالي وإقامة منشآت خرسانية أو سكنية عليه، ولن نسمح لأحد بالتعدي عليه أيا كان نوع التعدي.جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الحملة المكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة بناء بالمخالفة على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر على مساحة 3000 متر، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة حماية النيل.وقال المحافظ إنه تم إزالة جميع الحالات المخالفة وجاري استكمال الحملة غدا؛ لإزالة عدد 3 قاعات أفراح مخالفة أيضا على حرم النيل، كما تم التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة صباح الغد.وأضاف المحافظ أن المخالفات والإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو بناء قاعات أفراح وكافيتريات.. مشيرا إلى أنه تستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل بمدن كفر شكر وبنها والقناطر وطوخ بمعاونة مديرية الري وحماية النيل، ولن يتم التهاون في أي مخالفة أو تركها.وشدد "الهجان" على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة. ِ