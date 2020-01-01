رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة 15 مبنى مخالف على حرم نهر النيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:10 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
طباعة
أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن نهر النيل حق للجميع ولن نسمح بتشويه مظهره الجمالي وإقامة منشآت خرسانية أو سكنية عليه، ولن نسمح لأحد بالتعدي عليه أيا كان نوع التعدي.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الحملة المكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة بناء بالمخالفة على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر على مساحة 3000 متر، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة حماية النيل.

وقال المحافظ إنه تم إزالة جميع الحالات المخالفة وجاري استكمال الحملة غدا؛ لإزالة عدد 3 قاعات أفراح مخالفة أيضا على حرم النيل، كما تم التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة صباح الغد.

وأضاف المحافظ أن المخالفات والإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو بناء قاعات أفراح وكافيتريات.. مشيرا إلى أنه تستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل بمدن كفر شكر وبنها والقناطر وطوخ بمعاونة مديرية الري وحماية النيل، ولن يتم التهاون في أي مخالفة أو تركها.

وشدد "الهجان" على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة. ِ
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان

موضوعات متعلقة

أول تعليق من التعليم على صعوبة مادتي الفيزياء والتاريخ بالثانوية

«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

«الرى»: مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودًا لملايين المواطنين

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لي وقال عنها مخرج أمريكي:" ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

نجم الساعة

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لي وقال عنها مخرج أمريكي:" ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

6 أنواع مواد غذائية ضارة بالصحة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
المزيد

الثقافة

أحمد فرحات: أغاني مرسي جميل عزيز تميزت بالجرأة والجسارة (حوار)

غدًا.. وزير الثقافة السوري يفتتح مهرجان حماة الثقافي الثاني

وزير الثقافة الأردنى يفتتح مركز الفنون بإربد غدا

لإساءته للمرأة.. مكتبة تتبرأ من أشرف الخمايسي وتزيل كتبه