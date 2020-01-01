أحمد زاهر بالقناصة فى كواليس «زنزانة 7» (صور)

أوشك الفنان أحمد زاهر على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.وظهر أحمد زاهر خلال كواليس التصوير وهو يحمل سلاح قناصة بلوك جديد حيث يجسد خلال الفيلم شخصية تدعى حربى وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن.فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وإيمى إسلام ومصطفى هريدى وأشرف عبدالعزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.