الأمم المتحدة: التدخل الأجنبي في ليبيا وصل إلى مرحلة خطيرة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، الأربعاء، أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية وصل إلى مرحلة خطيرة.ودعا غوتيرس في كلمة مساء اليوم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا وفق قناة "سكاي نيوز"، المجتمع الدولي للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، مؤكدا أن التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقلان جهود الحل السياسي في هذا البلد.وأضاف غوتيرس: "النقاشات الحالية تركز على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية، فقد بلغت التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن وباء كورونا "كوفيد 19"، يشكل تحديا كبيرا للسلطات في ليبيا.