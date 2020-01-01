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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج الإطارات بالمنطقة الصناعية (صور)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:27 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مصنع إنتاج إطارات السيارات في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، الذي ينتج الإطارات بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، وإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأكد المحافظ، خلال تفقده المصنع على أن المصنع يعد الأكبر من نوعه في مصر لإنتاج أحدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية، مؤكدا على أن المصنع مقام على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، كونه مقام وفق مقاييس عالمية.

كما تفقد محافظ بورسعيد مكان المرحلة الثانية بالمصنع والتي تقام على مساحة٢٠ ألف م٢ والتي تهدف إلى التوسع في إنتاج إطارات الدراجات النارية لتصل إلى ٤٠ ألف إطار يومي، وكذلك إطارات السيارات الملاكي بطاقة إنتاجية ٥ آلاف إطار يوميا.

وأضاف المحافظ أن المصنع قام بتوفيرفرص عمل لأكثر من ٦٠٠ شاب وشابة من أبناء المحافظة في مرحلته الأولى بمرتبات مرتفعة وتأمين صحى واجتماعى ومواصلات وخدمة مجتمعية، وينتج لدول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن باكورة إنتاج المصنع تم طرحها بالسوق المحلي والتصدير لثلاثة دول في الأيام الأولى للتشغيل، مؤكدا أن العاملين بالمصنع يسطرون ملحمة وطنية بعد نجاهم في غزو منتجاتهم للأسواق المحلية والعالمية.

وأبدى المحافظ فخره بماتم إنجازه خلال عامين ونصف منذ بدء العمل بالمشروع الذي أصبح الآن صرح صناعي نفتخر بوجوده بالمنطقة الصناعية.

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، وبدأت خطوط الإنتاج الأولى في المصنع بإنتاج إطارات الدراجات النارية، والجرار الزراعي، والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

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