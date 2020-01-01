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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: بلادنا لديها أعلى معدل تضخم في العالم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:26 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشف أردوغان توبراك مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائب إسطنبول، عن أن تركيا لديها أعلى معدل تضخم في العالم، حيث ارتفع التضخم السنوي خلال شهر يونيو الماضي إلى 12.62 %، وفقًا لما ذكرته جريدة «T24» التركية.

وذكرت الجريدة أن حزب الشعب الجمهوري التركي، كان قد كشف عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 12.62 %، لتصبح أنقرة من أعلى معدلات التضخم في العالم وتحتل المرتبة 14 عالميًا.

ويأتي ذلك بعدما أعلن معهد الإحصاء التركي في الشهر الماضي، أن التضخم في القطاع الزراعي سيواصل ارتفاعه بسبب الانهيار في الاقتصاد التركي وأزمة البطالة التي يشهدها القطاع لعام 2020.

فيما أشار المعهد في بيان له، إلى أن نسبة التضخم بالنسبة لشهر مايو ارتفعت لـ0.88 %، ووفقا لشهر ديسمبر العام الماضي فقد ازدادت بنسبة 8 %، وبالنسبة لشهر ديسمبر للعام قبل الماضي بلغت 10.59 %، وبالنسبة لمتوسط الزيادة على مستوى 12 شهرًا فقد بلغت 15.13 %.

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