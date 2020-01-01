مصرع عامل طعنًا بسكين على يد شقيقه في نجع حمادي

لقي شاب مصرعه طعنًا بالسكين، على يد شقيقه بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع حسين. م. ع، 28 عاما، عامل مقيم بقرية هو، بعد إصابته طعنا بسلاح أبيض.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بالمديرية، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، بعد طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما، وبدأت أجهزة الأمن في البحث عن المتهم لتقديمه للمحاكمة.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.