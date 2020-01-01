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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف تحصل على ترخيص مشروع مستودع بوتاجاز؟ التفاصيل هنا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:13 م
مستودع بوتاجاز
مستودع بوتاجاز
سيد ابراهيم
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كثير من الشباب يحلمون بمشروع تجارى مُربح لزيادة دخلهم أو لتأمين مستقبل أبنائهم في ظل صعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة فى القطاعى العام والخاص.

«الدستور» ترسم لكم الطريق وتنشر جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع التجارى "مستودع بوتاجاز" لتجارة أسطوانات البوتاجاز بعد موافقة الجهات المختصة والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع.

أولًا: اشتراطات إنشاء مستودع البوتاجاز التى حددها وزارة البترول ويتطلب فى البداية موافقة المحافظ علي تدشين المستودع لخدمة المنطقة

ثانيًا: الموافقه المبدئية على الموقع تتطلب الآتى:-
ضرورة أن يكون خارج الكتلة السكنية
أن يكون الموقع المقدم مملوكًا أو مؤجّرًا مستوفيًا للشروط الفنية الواردة بكراسة شروط الشركة والتى من بينها الآتى:-

أن تكون المساحة الكلية لمركز التوزيع 250 مترًا مربعًا ويجوز التجاوز عن المساحة بحيث لا تقل عن200م حال استيفاء الطريق 10 م وتنقسم عند انشاء المستودع كالآتى:-
أ-إنشاء (هنجر) لتخزين الأسطونات بمساحة إجمالية لا تقل عن 100م
ب-عمل ممرّات سماوية حول هنجر التخرين لايقل عرضها عن 2م من الداخل محاطة بأسوار بارتفاع 2م "المساحة الإجمالية – مساحة الهنجر – مساحة الممرات السماوية"

على أن يكون عرض الطريق الموصل للموقع أمامه 10م وحالة أن يكون عرض الطريق أقل من 1 م يتم عمل ممر خاص أمامى بجانب الطريق لا يقل عرضه عن 5 م ويواجهه الموقع لعدم إعاقة الطريق العام أثناء وقوف سيارة المستودع.

ضرورة أن يكون بعد الموقع عن المجاورات له من كافة الاتجاهات وفقًا للأنشطة المختلفة التى تتعارض مع نشاط المستودع وهى:-

خطوط أسلاك الكهرباء للضغط العالى 30 م
خطوط أسلاك الكهرباء للضغط المتوسط 10 م
خط سلك حديد نقل قصب السكر 15م
سكك حديد 35م
حرم المقابر 10م
أبراج شبكة المحمول 10 م
تجمعات (دور العبادة – مدارس – مستشفيات – الأسواق – مكتب بريد) 20م
مصدر لهب مباشر (ورشة) 10 م

التراخيص
ما يصدر من أجهزة الترخيص بالمحافظة (الحماية المدنية – إدارة التراخيص) من اشتراطات أخرى يتم التزم صاحب المستودع بتنفيذها.

ثالثًا: تجهيز المستودع بعد تدشينه:-
توفير الطفايات (على أن تكون طفاية سعة 12 ك لكل مائة أسطوانة منزل )
حنفية الحريق بمشتملاتها (خرطوم حريق + بشبورى يتم حفظة بصندوق حديد)
شبكة تبريد علوية لتغطية مساحة هنجر التخرين
خزّان مياه علوى من الحديد أو الصاج للمحافظة على ضغط المياه
فتحات تهوية ماسحة (120) من المساحة الكليه وتكون وفقا لمساحة هنجر التخرين.
على أن تقسم 50 % من مساحة الفتحات بالجهه السفلية، ثم يضاف مساحة 5م فتحات تخفيف آثار الانفجار بالاجزاء العلوية
مثال:- هنجر التخرين بمساحة 100م فتكون مساحة فتحات التهوية له 2.5م علوى – 2.5 م سفلى)، إضافة إلى 5م فتحات علوية اخرى لتخفيف آثار الانفجار وبالتالى تصبح الفتحات 7.5 علوي 2.5 سفلى وتزيد مساحة فتحات التهوية وفقا لزيادة مساحة هنجر التخرين.

رابعًا: مطلوب إصدار ترخيص للمستودع بمزاولة النشاط من المحافظة قبل بدء إجراءات التعاقد والتشغيل من الشركة.

خامسًا: تدبير سيارة لنقل الحصة من جهه الشحن الى مستودع التوزيع مطابقة للشروط.
سادسًا: وجود عاملين مدربين لممارسة النشاط بالمستودع.
المتطلبات المالية:-
سداد مبلغ 100000 جنيه مقابل إسناد شراء عدد 500 أسطوانة سعه 12.5 ك بالسعر السائد من المصانع الحربية
سداد مقابل التدريب للعاملين والتى تقرره الشركة
سداد قيمة تأمين تعامل التى تقرره الشركة

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